Україна уклала безпекові угоди з Чехією та Словенією

Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією, документи опубліковані на сайті Офісу Президента України.
Обидва документи розраховані на 10 років. Зеленський підписав їх у Великій Британії, де раніше виступив на саміті Європейської політичної спільноти. Від Словенії документ підписав прем’єр-міністр Роберт Голоб, від Чехії — прем’єр-міністр Петр Фіала.
Угода з Чехією
Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства.
Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 млн євро й продовжуватиме підтримувати таку динаміку 10 років. Буде посилено співпрацю в напрямах:
- боєприпаси малого та великого калібрів;
- можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь;
- БпЛА;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- важка техніка;
- підготовка українських військових — близько 4 тисячі за рік.
Угода з Словенією
Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги й планує залишити такий рівень підтримки на 10 років дії угоди:
- зобов’язання задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей;
- сприяння у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM);
- додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму “Зерно з України”;
- поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.