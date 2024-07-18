Україна уклала безпекові угоди з Чехією та Словенією

Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією, документи опубліковані на сайті Офісу Президента України.

Обидва документи розраховані на 10 років. Зеленський підписав їх у Великій Британії, де раніше виступив на саміті Європейської політичної спільноти. Від Словенії документ підписав прем’єр-міністр Роберт Голоб, від Чехії — прем’єр-міністр Петр Фіала.

Угода з Чехією

Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства.

Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 млн євро й продовжуватиме підтримувати таку динаміку 10 років. Буде посилено співпрацю в напрямах:

боєприпаси малого та великого калібрів;

можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь;

БпЛА;

засоби радіоелектронної боротьби;

важка техніка;

підготовка українських військових — близько 4 тисячі за рік.

Угода з Словенією

Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги й планує залишити такий рівень підтримки на 10 років дії угоди: