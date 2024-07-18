Політика

Україна уклала безпекові угоди з Чехією та Словенією
18 Липня 2024 17:04
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Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією, документи опубліковані на сайті Офісу Президента України.

Обидва документи розраховані на 10 років. Зеленський підписав їх у Великій Британії, де раніше виступив на саміті Європейської політичної спільноти. Від Словенії документ підписав прем’єр-міністр Роберт Голоб, від Чехії — прем’єр-міністр Петр Фіала.

Угода з Чехією

Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства.

Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 млн євро й продовжуватиме підтримувати таку динаміку 10 років. Буде посилено співпрацю в напрямах:

  • боєприпаси малого та великого калібрів;
  • можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь;
  • БпЛА;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • важка техніка;
  • підготовка українських військових — близько 4 тисячі за рік.

Угода з Словенією

Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги й планує залишити такий рівень підтримки на 10 років дії угоди:

  • зобов’язання задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей;
  • сприяння у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM);
  • додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму “Зерно з України”;
  • поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також  гуманітарного розмінування.

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