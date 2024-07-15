Політика

Україна таємно отримала від Німеччини великий пакет військової допомоги
15 Липня 2024 12:34
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допомога, німеччина, україна
Ілюстративне фото / Armyinform

Київ майже таємно отримав великий пакет військової допомоги від Німеччини наприкінці червня та на початку липня. 

Про це повідомляє німецьке видання Merkur.

За даними видання до пакета допомоги увійшли 39 танків, наданих німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером.

Крім того, минулого тижня Збройні сили України отримали від Німеччини ще десять основних бойових танків Leopard 1A5 і ще двадцять БМП Marder. Це означає, що кількість “Мардерів”, поставлених Німеччино., зросла до 120, а кількість перероблених “Леопардів” — до 50.

Окрім боєприпасів для Leopard 1 і Marder, Україна також отримала два додаткових мостоукладальних танки Biber, два додаткових інженерних танки Dachs, два евакуаційні танки і чотири додаткові танки для розмінування Wisent 1.

Німеччина також поставила додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM (раніше три) і ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLS (раніше одну) для захисту критичної інфраструктури та міст від підступних російських повітряних атак.

У списку наданого озброєння також з’явилися три реактивні системи залпового вогню HIMARS. Бундесвер не має на озброєнні HIMARS, але передав Україні раніше чотири технічно дуже схожі реактивні системи залпового вогню.


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