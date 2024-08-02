Україна та Туреччина домовилися про розвиток партнерства у сфері охорони здоров’я

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко приїхав до Туреччини та поговорив із заступником міністра охорони здоров’я Хусейфе Йилмазом про розвиток партнерства у сфері медицини.

Про це пише Міністерство охорони здоров’я України.

Ляшко відвідав великий турецький комплекс “Башакшехір Джам енд Сакура Сіті Хоспітал”, що сладається з 8 спеціалізованих лікарень. 6 блоків основної лікарні включають загальну медицину, педіатрію, ортопедію та неврологію, акушерство та гінекологію, кардіохірургію, онкологію. На момент введення в експлуатацію в комплексі було 725 кабінетів для консультацій і 2682 ліжка для інтенсивної терапії за потреби.

Ляшко та Йилмаз погодили майбутнє підписання договору про міжнародне медичне партнерство між лікарнею “Башакшехір Джам енд Сакура Сіті Хоспітал” та українським медзакладом щодо опікової травми. В Україні відповідний медзаклад оберуть найближчим часом, обіцяють у МОЗ.

Також український міністр запропонував активізувати двостороннє співробітництво між країнами у таких напрямах:

реабілітація – співпраця у сфері протезування та реабілітації поранених, обмін досвідом і технологіями для покращення якості життя постраждалих;

державно-приватне партнерство (ДПП) – Україна зацікавлена у залученні фінансових, кадрових та управлінських інвестицій приватного сектору у модернізацію медицини та залучення турецького досвіду реалізації ДПП у медичній галузі;

обмін досвідом – навчання українських спеціалістів у Туреччині, підвищення кваліфікації українських медиків через стажування у провідних турецьких медичних закладах та проведення спільних наукових досліджень;

міжнародне медичне партнерство – підтримка та розвиток на державному рівні співпраці між українськими та турецькими медичними закладами.