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Україна та США побудують малий модульний реактор

13 Листопада 2022 12:41
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сша, україна

Україна та США започатковують пілотний проєкт з будівництва в Україні малого модульного реактора (ММР).

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

“Поки російські варвари ведуть несправедливу війну проти нас і намагаються нищити нашу цивільну інфраструктуру, Україна не тільки працює над захистом та швидким ремонтом/заміною знищеного, але й вже зараз планує побудову інноваційної енергетичної системи”, – написала Маркарова.

За її словами, согодні в рамках 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27) Спеціальний посланник Президента США з питань клімату Джон Керрі та Міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про започаткування пілотного проекту з будівництва в Україні малого модульного реактору.

Партнерами-учасниками пілотного проєкту є міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, НАЕК «Енергоатом», РНБО України та Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки, а також приватних компаній Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T та Starfire Energy.

Крім того, Спеціальний посланник Керрі оголосив про започаткування нової ініціативи «Проект Фенікс», що спрямована на прискорення переведення вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на SMR.


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