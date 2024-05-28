Політика

Україна та Португалія уклали безпекову угоду

28 Травня 2024 19:39
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Португалія
Володимир Зеленський і Луїш Монтенегру / Скриншт з відео

Президент Володимир Зеленський і прем’єр Португалії Луїш Монтенегру підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це повідомив Офіс президента.

Згідно з документом, у 2024 році Португалія зобов’язалася надати Україні щонайменше 126 млн євро військової підтримки, включно з матеріальними та фінансовими внесками.

Також зазначається, що цьогоріч Лісабон вже виділив 100 млн євро на чеську ініціативі щодо закупівлі боєприпасів на підтримку України.

Документ визначає, що Португалія підтверджує підтримку реформ в Україні для її вступу до Європейського Союзу та НАТО, зокрема зміцнення економічних і торговельних відносин, “які ведуть до поступового зближення України з внутрішнім ринком Європейського Союзу”.

“Майбутнє України – в НАТО. Україна досягла значного прогресу на шляху реформ і приєднається до НАТО в майбутньому, коли союзники погодяться і умови будуть виконані”, – йдеться в документі.


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