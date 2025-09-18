Україна та Польща створять спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем, — Шмигаль

Україна та Польща узгодили створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до якої увійдуть представники обох армій. Вона займатиметься координацією, розробкою спільних проєктів і підготовкою військових у сфері дронів.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Відповідний Меморандум підписали сьогодні у Києві разом з Віцепрем’єр-міністром, Міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем.

Реклама

Реклама

“Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше – це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил”, – сказав Шмигаль.

Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання. Також вона буде:

сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;

розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;

зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

“Будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури”, – зазначив Шмигаль.

Також сьогодні було підписано Спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва. У цьому документі домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL.