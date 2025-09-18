        Техно

        Україна та Польща створять спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем, — Шмигаль

        Галина Шподарева
        18 Вересня 2025 14:24
        Владислав Косіняк-Камиш та Денис Шмигаль / Фото: t.me/Denys_Smyhal
        Україна та Польща узгодили створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до якої увійдуть представники обох армій. Вона займатиметься координацією, розробкою спільних проєктів і підготовкою військових у сфері дронів.

        Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

        Відповідний Меморандум підписали сьогодні у Києві разом з Віцепрем’єр-міністром, Міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем.

        “Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше – це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил”, – сказав Шмигаль.

        Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання. Також вона буде:

        • сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;
        • розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;
        • зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

        “Будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури”, – зазначив Шмигаль.

        Також сьогодні було підписано Спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва. У цьому документі домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL.


