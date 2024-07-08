Політика

Україна та Польща підписали безпекову угоду
8 Липня 2024 15:22
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допомога, польща
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві / Фото: Офіс президента

Сьогодні, 8 липня, у Варшаві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі підписали безпекову угоду.

“Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Польща надала нашій країні 44 військові пакети різних видів озброєння та боєприпасів на понад 4 млрд євро. Цього року Польща надасть ще декілька пакетів військової допомоги і, відповідно до угоди, зобов’язується продовжувати підтримувати Україну протягом десяти років дії документа”, – повідомили у Офісі Президента.

Звігдр з документом, Польща розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів). 

Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі. 

Також уперше в безпековій угоді йдеться про створення “українського легіону” – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах. 

Угода містить блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва. 

Загалом Україна уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою та Польщею.


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