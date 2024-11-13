Україна та Норвегія уклали угоду в оборонній сфері

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала угоду з Агенцією оборонних матеріалів Норвегії (NDMA), яка сприятиме розширенню співпраці у військовій сфері.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, ця угода відкриває нові перспективи для обміну інформацією про ринок озброєння, спільних досліджень і розробок інноваційних військових технологій.

“У Києві та Осло вже створено робочі групи, у межах яких експерти NDMA допомагають навчати українських спеціалістів за різними напрямами”, – зазначив Умєров.

Міністр висловив упевненість, що зміцнення співпраці з НАТО сприятиме кращому плануванню і постачанню озброєння, що має ключове значення для протидії агресії Росії.

“Дякую нашим норвезьким партнерам за підтримку та готовність ділитися досвідом. Разом ми зміцнюємо обороноздатність України та безпеку Європи”, – підсумував він.