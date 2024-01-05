Україна та Норвегія розвиватимуть співпрацю в оборонній промисловості – Умєров

Глава Міноборони України Рустем Умєров сьогодні, 5 січня, провів розмову зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом.
За словами Умєрова, вони обговорили події на лінії фронту, а також нещодавній масований комбінований повітряний напад Росії на Україну.
Міністр подякував Норвегії за внесок у зміцнення української протиповітряної оборони та розвиток коаліції з морського потенціалу.
За його словами, Україна та Норвегія розвиватимуть співпрацю у сфері оборонної промисловості.
Discussed with Norway’s Minister of Defence, Bjørn Arild Gram @Bjornarildgram the developments on the frontlines as well as russia's recent massive combined air attack on Ukraine.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) January 5, 2024
Grateful for Norway’s contribution to strengthening our air defence and fostering the Maritime… pic.twitter.com/d1D7AI1Hb8