Україна та Норвегія розвиватимуть співпрацю в оборонній промисловості – Умєров

Глава Міноборони України Рустем Умєров сьогодні, 5 січня, провів розмову зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом.

За словами Умєрова, вони обговорили події на лінії фронту, а також нещодавній масований комбінований повітряний напад Росії на Україну.

Міністр подякував Норвегії за внесок у зміцнення української протиповітряної оборони та розвиток коаліції з морського потенціалу.

За його словами, Україна та Норвегія розвиватимуть співпрацю у сфері оборонної промисловості.

