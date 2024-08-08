Україна та Маврикій розпочали роботу  над угодами щодо захисту інвестицій

Африканська Республіка Маврикій та Україна розпочали роботу над двосторонніми угодами щодо захисту інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.

Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Маврикію Правіндом Кумаром Джагнотом.

“Наші країни високо цінують захист основоположних принципів Статуту ООН, таких як суверенітет і територіальна цілісність націй, і я вдячний Маврикію за принципову позицію підтримки України в протидії російській агресії, а також за те, що Маврикій приєднався до комюніке Саміту миру”, — зазначив Кулеба.

Серед іншого глава української дипломатії та очільник уряду Маврикію також обговорили можливість співпраці у сферах політичного діалогу, торгівлі та інвестицій, а також зміцнення відносин між Україною та Африкою.

“Враховуючи високий рівень розвитку економіки Маврикію, ми вітаємо значний інтерес до участі у відновленні України. У цьому контексті ми домовилися розпочати роботу над двосторонніми угодами щодо захисту інвестицій та уникнення подвійного оподаткування”, – зазначив Кулеба.