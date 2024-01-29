Політика

Україна та Канада провели черговий раунд переговорів щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії

29 Січня 2024 20:15
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канада

Україна та Канада 26 січня провели черговий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди стосовно безпекових зобовʼязань між державами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

“На виконання доручення президента України Володимира Зеленського та глави делегації України на переговорах з напрацювання та підготовки міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки — керівника Офісу президента Андрія Єрмака 26 січня проведено черговий раунд переговорів з Канадою щодо укладення двосторонньої угоди щодо двосторонніх безпекових зобовʼязань між Україною і Канадою”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переговори відбулись у розвиток положень спільної декларації про підтримку України, ухвалену лідерами країн-членів “Групи семи” (G7) 12 липня 2023 року у Вільнюсі на полях саміту НАТО.

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький на початку переговорів висловив щиру і глибоку вдячність на адресу уряду Канади та канадського народу за неоцінену допомогу та розширену підтримку, надану Україні для забезпечення відсічі повномасштабній збройній агресії РФ.

Голова делегації канадської сторони політичний директор МЗС Канади наголосила на непохитності та готовності країни стояти пліч-о-пліч з Україною до подолання російської агресії.

Особливу увагу акцентовано на участі Канади у переговорному процесі, що символізує євроатлантичний характер майбутніх безпекових зобов’язань, наданих Україні державами-партнерами.

“Учасники переговорів продовжили безпосереднє опрацювання окремих положень проєкту майбутнього документа, обговорили його окремі блоки, а також обмінялись думками щодо планування та модальностей подальшого переговорного процесу”, — додали у МЗС України.


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