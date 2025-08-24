Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у Telegram, що сьогодні, у День Незалежності, була підписана угода про спільне виробництво оборонної продукції з Канадою. Документ підписали з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті в присутності Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Угода передбачає поглиблення оборонно-промислової співпраці, створення нових виробничих потужностей в Україні та Канаді, а також забезпечення безперервності постачання оборонної продукції. За словами Шмигаля, домовленості сприятимуть створенню українських компаній у Канаді, обміну технологіями та довгостроковому забезпеченню ЗСУ сучасним озброєнням і технікою.

