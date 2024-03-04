Україна та Іспанія розпочали переговори про укладання безпекової угоди 

Четвертого березня представники України та Іспанії розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Переговори з українського боку з Іспанією вів заступник голови ОП Ігор Жовква.

“Було обговорено структуру майбутньої угоди та узгоджено графік подальших перемовин”, – йдеться в повідомленні без уточнення інших подробиць.

Безпекові угоди укладаються відповідно до рамкової декларації, укладеної між Україною й державами “Групи семи” на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

До цієї декларації вже долучились понад три десятки держав.