Україна та Іспанія підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Мадриду (Іспанія) підписав із прем’єр-міністром країни Педро Санчесом двосторонню безпекову угоду між державами.

“Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю”, – заявив глава іспанського уряду на спільній прес-конференції.

За його словами, є кілька сфер: фінансова, військова й виробництво між Україною та Іспанією, підтримка реконструкції відновлення та розмінування.

“Іспанія надала велику підтримку за два роки і зобов’язується ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спроможність України. Звичайно, це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктури, міста, які продовжують страждати від атак”, – додав він.

Президент Володимир Зеленський подякував Іспанії за підписання гарантій безпеки.

“Я дуже дякую за це, дякую за цю угоду. Дійсно, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 мільярд євро військової допомоги, на період до 2027 року – 5 мільярдів для України від Іспанії через Європейський фонд миру”, – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна цінує інтереси Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій.