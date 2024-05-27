Політика

Україна та Іспанія підписали безпекову угоду

27 Травня 2024 15:43
читать на русском →
зброя, Іспанія
Президент Володимир Зеленський та рем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Мадриду (Іспанія) підписав із прем’єр-міністром країни Педро Санчесом двосторонню безпекову угоду між державами.

“Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю”, – заявив глава іспанського уряду на спільній прес-конференції.

За його словами, є кілька сфер: фінансова, військова й виробництво між Україною та Іспанією, підтримка реконструкції відновлення та розмінування. 

“Іспанія надала велику підтримку за два роки і зобов’язується ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спроможність України. Звичайно, це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктури, міста, які продовжують страждати від атак”, – додав він.

Президент Володимир Зеленський подякував Іспанії за підписання гарантій безпеки.

“Я дуже дякую за це, дякую за цю угоду. Дійсно, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 мільярд євро військової допомоги, на період до 2027 року – 5 мільярдів для України від Іспанії через Європейський фонд миру”, – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна цінує інтереси Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Травня 2024 16:38

ДБР розслідує прорив кордону росіянами у Харківській області
27 Травня 2024 15:43

Україна та Іспанія підписали безпекову угоду
27 Травня 2024 15:35

Кількість загиблих в “Епіцентрі” Харкова збільшилась
27 Травня 2024 15:28

В Одеському ТЦК викрили багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах
27 Травня 2024 13:39

Зеленський прибув до Іспанії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки