Політика

Україна та Ірландія завершили переговори щодо двосторонньої безпекової угоди
22 Серпня 2024 21:25
читать на русском →
ірландія
Переговори України та Ірландії щодо безпекової угоди / Фото: ОП

Україна та Ірландія провели фінальний раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди на виконання Спільної декларації G7.

Про це інформує Офіс Президента.

Зазначено, що українську делегацію очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Черговий раунд переговорів провів заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

Сторони узгодили позиції щодо окремих положень документа і графік наступних кроків для фіналізації тексту й підписання двосторонньої угоди лідерами країн найближчим часом.

“Україна укладає двосторонні безпекові угоди на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі торік 12 липня. Відповідні документи вже підписані з 25 країнами”, — йдеться в повідомленні.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
22 Серпня 2024 19:39

Опубліковані супутникові знімки російського аеродрому “Маринівка” після атаки дронів
22 Серпня 2024 20:03

Третя штурмова провела успішні наступальні дії у Харківській області
22 Серпня 2024 18:41

Зеленський анонсував створення Національної стратегії ветеранської політики
22 Серпня 2024 17:19

У російському порту “Кавказ” на Кубані пролунали вибухи, у небі чорний дим
22 Серпня 2024 16:38

У поліції попередили про загрозу ракетних ударів 23 та 24 серпня
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки