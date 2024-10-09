Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між двома країнами.

Угода підписана під час візиту Зеленського до Хорватії, повідомляє Офіс президента.

“Цією угодою Хорватія закріплює свій обовʼязок підтримувати Україну до перемоги у війні. Серед іншого йдеться про співпрацю між ОПК, визначення перспектив спільного оборонного виробництва та локалізацію проєктів в Україні. Країни також вивчатимуть можливості зміцнення взаємодії у сфері цифрової стійкості й кібербезпеки та обмінюватимуться розвідувальними даними”, – повідомляють в ОП.

Окремим блоком в угоді виділено гуманітарне розмінування. На цей напрям Хорватія вже виділила понад 10 млн євро та продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями.

Також в угоді містяться пункти, що стосуються допомоги в гуманітарній, енергетичній, правовій і науковій сферах. Крім того, Хорватія сприятиме притягненню РФ до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, і чинитиме санкційний тиск.

Хорватія підтримує Україну на шляху до ЄС і НАТО та зобов’язується й надалі докладати зусилля для реалізації Формули миру.