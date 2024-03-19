Політика

Україна та Естонія підпишуть двосторонню безпекову угоду

19 Березня 2024 18:29
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естонія, україна
Україна та Естонія підпишуть двосторонню безпекову угоду / ОПУ

Україна та Естонія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Сторони працюють над проєктом документа та узгоджують графік подальших переговорів.

Про це 19 березня повідомили в Офісі президента України.

“На виконання спільної декларації “Групи семи” (G7) про підтримку України розпочато переговори з Естонією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди”, — повідомили в ОП.

Українську делегацію, відповідно до указу президента України, очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а сьогоднішні переговори провів його заступник — Ігор Жовква. Естонську делегацію очолює заступниця міністра закордонних справ країни Кюлліке Сілласте-Еллінг.

“Важливо укласти сильні безпекові угоди з усіма країнами Балтії, які надають нам величезну – у співвідношенні до свого ВВП – допомогу. Оскільки Естонія, Латвія та Литва також межують з агресором, наші безпекові зобов’язання однозначно мають бути обопільними”, – заявив Жовква.


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