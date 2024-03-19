Україна та Естонія підпишуть двосторонню безпекову угоду

Україна та Естонія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Сторони працюють над проєктом документа та узгоджують графік подальших переговорів.

Про це 19 березня повідомили в Офісі президента України.

“На виконання спільної декларації “Групи семи” (G7) про підтримку України розпочато переговори з Естонією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди”, — повідомили в ОП.

Українську делегацію, відповідно до указу президента України, очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а сьогоднішні переговори провів його заступник — Ігор Жовква. Естонську делегацію очолює заступниця міністра закордонних справ країни Кюлліке Сілласте-Еллінг.

“Важливо укласти сильні безпекові угоди з усіма країнами Балтії, які надають нам величезну – у співвідношенні до свого ВВП – допомогу. Оскільки Естонія, Латвія та Литва також межують з агресором, наші безпекові зобов’язання однозначно мають бути обопільними”, – заявив Жовква.