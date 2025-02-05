Україна та Чехія запускають спільне виробництво гвинтівок

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із представниками Міжурядової агенції оборонного співробітництва (AMOS) Міністерства оборони Чехії та представниками провідних чеських оборонних компаній. Сторони обговорили конкретні кроки для прискорення постачання допомоги Україні та розширення взаємодії.

За словами Умєрова, співпраця з AMOS вже продемонструвала ефективність, тому особливу увагу приділили таким напрямкам:

виробництво та постачання боєприпасів великого калібру;

обмін військовими технологіями;

розвиток промислової кооперації між Україною та Чехією.

Окрім цього, запускаються нові спільні проєкти, зокрема виробництво гвинтівок у межах данської моделі фінансування. Частина цієї зброї вже виготовляється у Чехії, а щодо іншої тривають переговори про локалізацію виробництва в Україні.

Міністр оборони подякував уряду Чехії та оборонним компаніям за підтримку, зазначивши, що їхній внесок відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності України.