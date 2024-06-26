Україна створить Альянс підтримки малого та середнього бізнесу за сприяння Німеччини

Німецький уряд сприятиме створенню Альянсу для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні та долучиться до реформування Фонду розвитку підприємництва (ФРП).

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

Під час Конференції з питань відновлення України (URC2024) в Берліні, Україна та Німеччина оголосили про запуск спільної ініціативи “Візія: ФРП 2.0” для трансформації Фонду розвитку підприємництва (ФРП) в Альянс підтримки малого та середнього бізнесу.

Ініціатива передбачає триетапний розвиток ФРП:

Перетворення ФРП на незалежну установу з комплексною реформою корпоративного управління та створенням наглядової ради.

Отримання ФРП статусу відповідності вимогам ЄС, що дозволить йому отримувати фінансування безпосередньо від ЄС.

Вихід ФРП на ринки капіталу для залучення коштів приватних інвесторів.

Німеччина надасть підтримку на рівні управління та функціонування ФРП. В рамках проєкту відбудеться комплексна інституційна розбудова, включаючи перегляд мандату Фонду, бізнес-моделі та корпоративного управління. Результати проєкту будуть відображені у новому законі, який розглянеться Верховною Радою вже у 2024 році.