Економіка

Україна створить Альянс підтримки малого та середнього бізнесу за сприяння Німеччини
26 Червня 2024 09:55
бізнес, німеччина, україна
Ілюстративне фото / Armyinform

Німецький уряд сприятиме створенню Альянсу для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні та долучиться до реформування Фонду розвитку підприємництва (ФРП).

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

Під час Конференції з питань відновлення України (URC2024) в Берліні, Україна та Німеччина оголосили про запуск спільної ініціативи “Візія: ФРП 2.0” для трансформації Фонду розвитку підприємництва (ФРП) в Альянс підтримки малого та середнього бізнесу.

Ініціатива передбачає триетапний розвиток ФРП:

  • Перетворення ФРП на незалежну установу з комплексною реформою корпоративного управління та створенням наглядової ради.
  • Отримання ФРП статусу відповідності вимогам ЄС, що дозволить йому отримувати фінансування безпосередньо від ЄС.
  • Вихід ФРП на ринки капіталу для залучення коштів приватних інвесторів.

Німеччина надасть підтримку на рівні управління та функціонування ФРП. В рамках проєкту відбудеться комплексна інституційна розбудова, включаючи перегляд мандату Фонду, бізнес-моделі та корпоративного управління. Результати проєкту будуть відображені у новому законі, який розглянеться Верховною Радою вже у 2024 році.


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