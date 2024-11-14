Політика

Україна ставить у пріоритет гарантії безпеки, а не повернення територій, – NYT
14 Листопада 2024 07:21
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війна
БМП Bradley український військових / Фото: Генштаб ЗСУ

За інформацією New York Times, Київ, попри заяви про повернення окупованих територій, зараз надає пріоритет безпековим гарантіям, а не звільнення захоплених земель. 

Посилаючись на неназваного українського високопосадовця, видання повідомляє, що Україна розглядає можливість “прискорених переговорів”, ініційованих новообраним президентом США Дональдом Трампом. За таких умов, для Києва гарантії безпеки стають не менш важливими, ніж лінія фронту. 

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко підкреслив, що переговори, якщо вони відбудуться, повинні ґрунтуватися на безпекових гарантіях. Водночас він зазначив, що Україна не відмовляється від своїх окупованих територій.

Ще один український високопосадовець, який побажав залишитися анонімним, додав: “Територіальне питання надзвичайно важливе, але першочергове питання — це гарантії безпеки”.


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