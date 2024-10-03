Політика

Україна спростовує звинувачення РФ щодо атаки на Курську атомну станцію
3 Жовтня 2024 21:40
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мзс, рф, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Офіційний Київ категорично відкидає поширені російськими медіа твердження про нібито напад українських військових на Курську атомну електростанцію, розташовану в місті Курчатов Курської області Російської Федерації.

Цю інформацію оприлюднив представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

“Ми рішуче заперечуємо заяви російських засобів масової інформації щодо ударів України по Курській АЕС чи прилеглих до неї територіях”, – наголосив дипломат.

Тихий підкреслив, що на відміну від російських загарбників, Збройні Сили України неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та утримуються від нападів на мирне населення чи цивільні об’єкти.


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