Україна спростовує звинувачення РФ щодо атаки на Курську атомну станцію

Офіційний Київ категорично відкидає поширені російськими медіа твердження про нібито напад українських військових на Курську атомну електростанцію, розташовану в місті Курчатов Курської області Російської Федерації.

Цю інформацію оприлюднив представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

“Ми рішуче заперечуємо заяви російських засобів масової інформації щодо ударів України по Курській АЕС чи прилеглих до неї територіях”, – наголосив дипломат.

Тихий підкреслив, що на відміну від російських загарбників, Збройні Сили України неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та утримуються від нападів на мирне населення чи цивільні об’єкти.