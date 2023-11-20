Політика

Україна сподівається цього тижня провести перемовини з Польщею та ЄС щодо ситуації на кордоні — Reuters

20 Листопада 2023 21:30
читать на русском →
польща, кордон

Український уряд сподівається цього тижня провести перемовини з Польщею та Європейською Комісією, аби обговорити проблему блокування кордону польскими перевізниками.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на торгового представника України Тараса Качку.

“Цього тижня ми сподіваємося провести переговори у тристоронньому форматі”, — сказав Качка.

Він зазначив, що найбільше ситуація негативно впливає на СПГ, меншою мірою – на бензин і дизельне пальне. Качка також додав, що внаслідок блокування кордону постраждав важливий імпорт з Балтійського моря, а не лише імпорт з Польщі.

Урядовець назвав теперішню ситуацію “передкризовою”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Листопада 2023 20:20

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
20 Листопада 2023 20:40

Три країни НАТО домовляються про розмінування Чорного моря – Bloomberg
20 Листопада 2023 19:23

Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення, – Генштаб
20 Листопада 2023 18:13

Енергооб’єкти в Україні отримали три рівні захисту від ракет і дронів
20 Листопада 2023 16:24

Остін зустрівся з Зеленським у Києві
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
усі думки