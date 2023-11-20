Україна сподівається цього тижня провести перемовини з Польщею та ЄС щодо ситуації на кордоні — Reuters

Український уряд сподівається цього тижня провести перемовини з Польщею та Європейською Комісією, аби обговорити проблему блокування кордону польскими перевізниками.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на торгового представника України Тараса Качку.

“Цього тижня ми сподіваємося провести переговори у тристоронньому форматі”, — сказав Качка.

Він зазначив, що найбільше ситуація негативно впливає на СПГ, меншою мірою – на бензин і дизельне пальне. Качка також додав, що внаслідок блокування кордону постраждав важливий імпорт з Балтійського моря, а не лише імпорт з Польщі.

Урядовець назвав теперішню ситуацію “передкризовою”.