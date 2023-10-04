Україна спільно з британською компанією буде виробляти гаубиці

Україна починає працювати над виробництвом гаубиць із британською компанією, співпраця з німецькою компанією вже стартувала, турецька вже почала будувати завод.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив в інтерв’ю Голосу Америки.

«Ми починаємо працювати над виробництвом гаубиць із британською компанією, це буде ліцензійне виробництво і воно почнеться наступного року. Ми почали працювати над спільним підприємством із німецькою компанією, а турецька компанія вже почала будувати завод», – розповів міністр під час нещодавнього візиту до Вашингтона у складі офіційної делегації Президента України Володимира Зеленського.

Він наголосив, що іноземні компанії починають виробництво в Україні, тому що бачать у цьому можливість. Тому міністр впевнений, що таких співпраць буде більше, і «ми разом створюватимемо арсенал вільного світу».

За його словами, Україна виробляє різні види зброї та боєприпасів, і «в кожному сегменті ми шукаємо партнерства з американськими компаніями».

«Я щасливий, що ми можемо перейти від моделі «дайте нам» до моделі «зробімо це разом». І я впевнений, що інтеграція оборонних галузей України та США була б взаємовигідною як для України, так і для американських компаній, і саме так ми можемо побудувати арсенал вільного світу разом», – наголосив Камишін.

Також міністр наголосив, що ракетна програма для нього є ключовим пріоритетом, оскільки це завдання перед ним поставив Президент України.

Крім цього, Камишін розповів і про виробництво дронів. «На цей час у нас понад 200 компаній, які виробляють різні типи дронів — повітряні, наземні, морські. І це те, що може бути ключовим у цій війні. Я впевнений, що уроки, отримані від цих технологій в Україні, будуть корисні для США та глобальної оборонної спроможності», – сказав він.