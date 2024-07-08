Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН

Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з атакою Росії на цивільну інфраструктуру, включно з дитячою лікарнею “Охматдит”.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

“Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв’язку з російськими ударами по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею”, — сказав Зеленський.

Глава держави сказав, що Росія вже поширює неправдиві оголошення, що руйнування в “Охматдиті” сталися через українську протиповітряну оборону.

Дональд Туск додав, що “немає таких слів чи політичних декларацій”, які б дозволили висловити всю солідарність Україні, яка вже багато місяців доводить свій героїзм.