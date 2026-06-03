Україна шукає альтернативу Patriot і готує нові удари по РФ: головні заяви Зеленського та Рютте в Києві

У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, після якої сторони провели спільну пресконференцію. Головними темами стали посилення української протиповітряної оборони, фінансування оборонної промисловості, співпраця з НАТО та відповіді України на російські атаки.

Шість країн підтвердили внески до PURL

Володимир Зеленський повідомив, що шість держав підтвердили участь у програмі PURL та готовність зробити відповідні внески.

За словами президента, інформація про країни-учасниці та обсяги фінансування залишається непублічною.

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«Шість країн підтвердили, що вони зроблять внески у PURL. Дуже дякуємо їм. Не будемо говорити які. Не будемо говорити обсяги. Це непублічна інформація», — зазначив глава держави.

Марк Рютте додав, що союзники та партнери вже виділили Україні майже 60 млрд доларів через цей механізм і підтримка триватиме надалі.

Україна шукає альтернативу Patriot через багаторічні черги

Зеленський розповів, що ще у 2025 році Київ отримав можливість домовитися зі США про нові системи Patriot та ракети до них, однак через завантаженість виробництва поставки могли б відбутися лише близько 2030 року.

Президент пояснив, що Україна почала шукати альтернативні варіанти, зокрема можливість отримати системи раніше шляхом зміни черги поставок у партнерських країнах.

Водночас він наголосив, що для цього необхідно профінансувати відповідні контракти.

«Інакше всі системи і ракети прийдуть у 30-му році», — заявив Зеленський.

За його словами, Міністерство закордонних справ, РНБО та Міноборони отримали завдання знайти необхідні кошти незалежно від джерела фінансування.

Україна створює європейську антибалістичну архітектуру

Президент повідомив, що Україна вже працює з Францією, Норвегією, Німеччиною, Швецією, Данією, Італією та іншими партнерами над створенням європейських антибалістичних спроможностей.

За словами Зеленського, нинішня міжнародна підтримка демонструє єдність США, Канади, Європи та інших союзників у питанні допомоги Україні та тиску на Росію.

Україна збільшує виробництво зброї

Зеленський заявив, що Україна вже спрямовує на виробництво озброєнь від 45 до 50 млрд доларів на рік.

Він наголосив, що фінансування Збройних сил забезпечене, а держава працює над збереженням такого рівня фінансування у довгостроковій перспективі.

За словами президента, Україна прагне підтримувати безпрецедентний для своєї історії рівень інвестицій у виробництво всіх типів вітчизняної зброї.

Україна готує нові удари по Росії

Окрему увагу на пресконференції приділили українським ударам по території РФ.

Зеленський заявив, що Україна відповідає на російські атаки ударами по нафтопереробних підприємствах та військових об’єктах і має намір нарощувати масштаб таких операцій.

«Якщо вони будуть застосовувати по нас дрони і ракети, ми будемо робити те саме», — наголосив президент.

Він нагадав, що вночі українські сили завдали ударів по Петербурзькому нафтовому терміналу, військових об’єктах на базі в Кронштадті та підприємству в Тамбовській області.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про попереднє ураження кораблів та інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Українські інструктори навчатимуть союзників боротьбі з дронами

Президент повідомив, що українські фахівці вирушать до Литви, Латвії, Естонії та Румунії для передачі досвіду боротьби з безпілотниками.

За його словами, українські експерти допомагатимуть партнерам із використанням дронів-перехоплювачів та іншими технологіями протидії російським безпілотникам.

Зеленський підтвердив участь у саміті НАТО

Президент також підтвердив, що особисто братиме участь у саміті НАТО, який запланований на 7–8 липня в Анкарі.

Він коротко відповів «так» на запитання журналістів щодо своєї присутності на заході.

Рютте: Росія не демонструє бажання припинити війну

Марк Рютте заявив, що останні удари по Києву та інших українських містах свідчать про відсутність у Росії намірів завершувати агресію.

«Вони не демонструють жодних ознак того, що збираються зупинитися», — сказав генсек НАТО.

Він наголосив, що Україна прагне миру, а союзники Альянсу залишаються відданими підтримці Києва.

За словами Рютте, саме тому він прибув до Києва разом із представниками всіх 32 країн-членів НАТО.

Рютте пожартував про парад Путіна

Коментуючи українські удари по території РФ, генеральний секретар НАТО заявив, що успіхи України вже настільки відчутні, що проведення російського параду 9 травня залежало від рішення Володимира Зеленського.

Рютте також повідомив, що 3 червня відбулося перше засідання Ради «Україна — НАТО», назвавши його важливим сигналом міцності відносин між Києвом та Альянсом.

Водночас він наголосив, що втрати російської армії залишаються дуже високими та перевищують 30 тисяч осіб щомісяця.