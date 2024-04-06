Україна розробляє власну зброю для протидії російській авіації

ППО, вітчизняна зброя, винищувачі – це ефективні інструменти боротьби з російськими керованими авіаційними бомбами. Про це Президент Володимир Зеленський зазначив в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини».

За словами Глави держави, поки що проти російських літаків – носіїв КАБів сили оборони застосовують лише системи протиповітряної оборони. Їхнє ефективне використання змусило ворога здійснювати запуск авіабомб із більшої дистанції.

«На тій дистанції, на якій ми збивали їхні носії, вони зрозуміли, що не треба заходити так глибоко до нас. Тому вони зараз збільшили відстань. І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Підкреслю, що Росія цього дуже боїться», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що ситуацію мають значно покращити F-16, які невдовзі отримають наші Повітряні сили. Але їхня кількість буде недостатньою для повного захисту від КАБів, тому нині Україна також розробляє власну зброю для протидії російській авіації.