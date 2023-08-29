Україна розраховує за рік виготовити та закупити 200 тисяч дронів

Україна розраховує за рік виготовити та закупити близько 200 тисяч бойових безпілотників. Про це сказав у вівторок у телеефірі голова Державної служби спеціального зв’язку Юрій Щиголь.

За словами Щиголя, із 40 млрд гривень, які уряд у липні виділив на виробництво дронів, витрачено вже 25 млрд. Вони витрачені за контрактами на виробництво 22 тисяч ударних безпілотників, приблизно 15 тисяч з яких уже передані ЗСУ.

“Приблизно 180-200 тисяч дронів за рік точно буде”, – цитує Щиголя агентство Інтерфакс-Україна.

Щиголь розповів також, що, крім великої витрати ударних дронів, ЗСУ в середньому за добу втрачають 40-45 розвідувальних безпілотників.

«Це і найпростіші Mavic, Matrice, і великі професійні дрони українського та іноземного виробництва. Тому ними неможливо забезпечити у такій кількості одночасно, їх стільки не виробляють ні у світі, ні в Україні», — цитує голову Держспецзв’язку.