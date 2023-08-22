Україна просить США надати ракети JASSM для F-16, – Forbes

Україна хоче отримати від Сполучених Штатів американські крилаті ракети JASSM для винищувачів F-16. З їхньою допомогою ЗСУ буде простіше звільнити окупований росіянами Крим.

Про це повідомляє Forbes.

Видання нагадує, що поки що з далекобійного озброєння у бойової авіації України є поставлені Великою Британією крилаті ракети Storm Shadow та ідентичні SCALP-EG із Франції.

“Але ракета, яка може мати найбільше значення, JASSM, двотонна крилата ракета-невидимка з дальністю дії 230 миль, все ще перебуває у списку побажань Києва. Доти, доки США не схвалять JASSM для передання Україні, українські F-16 не будуть використовувати весь свій потенціал”, – зазначає Forbes.

У матеріалі йдеться про те, що F-16 ще не сумісні зі Storm Shadow/SCALP, але сумісні з JASSM, і, об’єднавши винищувачі та JASSM, Повітряні сили України “зможуть подвоїти свої можливості для глибоких ударів”.

“Винищувачі F-16, оснащені JASSM, можуть мати вирішальне значення для довгострокового плану міністра оборони України Олексія Резнікова щодо повернення Криму “без бою”, – заявила аналітик каліфорнійської корпорації RAND Corporation Брінн Таннехілл.