Суспільство

Україна пройшла до фіналу «Євробачення-2024»

8 Травня 2024 07:50
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євробачення
alyona alyona & Jerry Heil / Getty Images

Україна пройшла до гранд-фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2024», який проходить у шведському місті Мальме на стадіоні Malmö Arena. 

Про це оголосили на трансляції «Євробачення-2024».

До фіналу також потрапили Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

Постановницею номера України на головній сцені Європи стала найвідоміша українська режисерка музичних відео Таня Муїньо

Від України виступали alyona alyona & Jerry Heil виступлять із піснею Teresa & Maria.

68-й пісенний конкурс «Євробачення», участь у якому візьмуть представники 37 країн, відбувається у травні у шведському місті Мальме. Півфінали «Євробачення-2024» проводять на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня, гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня.


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