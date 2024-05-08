Україна пройшла до фіналу «Євробачення-2024»

Україна пройшла до гранд-фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2024», який проходить у шведському місті Мальме на стадіоні Malmö Arena.

Про це оголосили на трансляції «Євробачення-2024».

До фіналу також потрапили Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

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68-й пісенний конкурс «Євробачення», участь у якому візьмуть представники 37 країн, відбувається у травні у шведському місті Мальме. Півфінали «Євробачення-2024» проводять на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня, гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня.