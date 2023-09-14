Економіка

Україна продовжила “транспортний безвіз” із Молдовою до кінця 2025 року

14 Вересня 2023 17:59
читать на русском →
молдова

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови погодили продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Угода дозволяє двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

Попередня Угода про лібералізацію вантажних перевезень з Молдовою була підписана у серпні 2022 року. Вона передбачала продовження “транспортного безвізу” за згодою сторін.

Також Україна окремо веде переговори з Молдовою щодо верифікації всіх автобусних маршрутів між двома країнами та спрощення процедури їх відкриття перевізниками.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Вересня 2023 19:40

Сили оборони атакували два російські патрульні кораблі, – СтратКом ЗСУ
14 Вересня 2023 18:54

Оперативна обстановка на сході та півдні залишається складною, – Генштаб
14 Вересня 2023 17:34

США ввели нові масштабні санкції проти Росії
14 Вересня 2023 16:07

Маляр заявила про звільнення Андріївки, в 3-ій штурмовій бригаді заперечують
14 Вересня 2023 15:45

Міжнародний кримінальний суд відкрив офіс у Києві
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
усі думки