Суспільство

Україна продовжує опускатись в рейтингах букмекерів Євробачення-2024

3 Квітня 2024 12:52
євробачення
Ілюстративне фото / Getty Images

Представниці України alyona alyona та Jerry Heil опустилися на пʼяту сходинку.

Про це повідомляється на сайті Eurovision world.

На початку тижня учасниці Євробачення-2024 з України alyona alyona та Jerry Heil уперше вибули з першої трійки рейтингу букмекерів. Нині вони опустилися ще нижче, опинившися на 5-й сходинці.

Уперше з кінця лютого перше місце пророкують представнику Швейцарії. 24-річний репер, співак і музикант Немо Меттлер, який виступає під сценічним імʼям Nemo, у Мальме змагатиметься з піснею The Code. Nemo грає на скрипці, піаніно та барабанах. На початку тижня він уперше піднявся на другу сходинку, а нині став фаворитом, випередивши представника Хорватії, який тепер посів 2-е місце.

28-річний співак Baby Lasagna, справжнє імʼя якого Марко Пурішич, був фаворитом Євробачення-2024 відтоді, як переміг у національному відборі в Хорватії.


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