Політика

Україна прагне провести другий Саміт миру вже за участі Росії – Bloomberg
11 Липня 2024 08:26
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саміт, україна
Ілюстративне фото / ОПУ

До президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року Україна планує провести другий Глобальний саміт миру, ймовірно за участі Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що намагання України організувати другий Саміт миру до президентських виборів у США “вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона стикається з перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім”. Видання нагадало, що напередодні Трамп хвалився, що покладе край війні до інавгурації в січні, і виступав проти подальшої військової підтримки Києва з боку США.

Український чиновник підтвердив плани провести другий саміт до виборів у США. Декілька офіційних джерел заявили, що будь-яку зустріч потрібно буде ретельно організувати з чіткою метою, щоб виправдати очікування.

Натомість деякі американські посадовці не впевнені, що саміт відбудеться за участі Росії. 


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