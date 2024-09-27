Суспільство

Україна повернула з окупації ще 10 дітей
27 Вересня 2024 19:05
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діти, окупація
Діти, які повернулися на підконтрольну Україні територію з окупації / Фото: t.me/ermaka2022

У рамках гуманітарної програми Bring Kids Back UA 10 українських дітей повертаються додому, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Вік дітей – від 13 до 17 років. Серед повернутих – двоє дітей, що були вихованцями “Олешківського дитячого будинку-інтернату” на Херсонщині. Заклад був депортований окупаційною владою до Росії. Ці діти з інвалідністю піддавалися множинним переміщенням до того, як опинилися на території нині окупованого Скадовська, звідки вже їх чекала довга дорога додому”, – розповів Єрмак.

Повернути дітей вдалось за допомогою посередництва Держави Катар.

“Вдячний партнерам за їхню стійку підтримку у поверненні наших маленьких українців додому та колегам з Офісу та команді Омбудсмана України за злагоджену роботу”, – додав керівник ОП.


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