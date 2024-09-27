Україна повернула з окупації ще 10 дітей

У рамках гуманітарної програми Bring Kids Back UA 10 українських дітей повертаються додому, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Вік дітей – від 13 до 17 років. Серед повернутих – двоє дітей, що були вихованцями “Олешківського дитячого будинку-інтернату” на Херсонщині. Заклад був депортований окупаційною владою до Росії. Ці діти з інвалідністю піддавалися множинним переміщенням до того, як опинилися на території нині окупованого Скадовська, звідки вже їх чекала довга дорога додому”, – розповів Єрмак.

Повернути дітей вдалось за допомогою посередництва Держави Катар.

“Вдячний партнерам за їхню стійку підтримку у поверненні наших маленьких українців додому та колегам з Офісу та команді Омбудсмана України за злагоджену роботу”, – додав керівник ОП.