Україна повернула ще 140 полонених

У суботу Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб.

“Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити – 140 людей повертаються додому. Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.

82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат”, – написав голова ОП Андрій Єрмак у Telegram.