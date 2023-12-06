Суспільство

Україна повернула додому ще 8 дітей

6 Грудня 2023 17:31
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діти

В Україну у середу, 6 грудня, повернулися вісім дітей, яких незаконно вивезли в Росію або на тимчасово окуповані території України. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Четверо дівчат та четверо хлопців віком від 8 до 18 років скоро возз’єднаються зі своїми родинами, додав глава ОП.

Омбудсман Димтро Лубінець додав, що повернення відбулося завдяки спільній роботі із Катаром, який вже вдруге долучається до переговорів. Він підкреслив, що робота з повернення українських дітей триває.


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