Суспільство

Україна потребує більше снарядів, ніж може виробляти Німеччина – очільник Rheinmetall 

13 Лютого 2024 10:46
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німеччина, україна, снаряди
Армін Паппергер / handelsblatt.com

Україні потрібно понад два мільйони снарядів на рік і німецьке виробництво не здатне задовольнити цю потребу самостійно.

Про це заявив очільник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, передає Еспресо з посиланням на Bild.

За його словами, Німеччині знадобиться “від десяти до 15 років” на поповнення власних запасів.

Загалом, ми хочемо виробляти до 700 тисяч артилерійських снарядів на рік до 2025 року”, – сказав Паппергер.

Він також закликав німецький уряд реалістично підійти до оснащення Бундесверу озброєними дронами.

“В Україні ведеться новий тип війни з використанням безпілотників, і тут все ще точаться дебати про те, чи варто озброювати безпілотники”, – додав керівник концерну.


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