Політика

Україна потрапить до НАТО тільки після перемоги – Зеленський

30 Квітня 2024 13:22
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нато, зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України повідомив, що країна зможе стати членом НАТО лише після перемоги.

Про це заявив Зеленський під час зустрічі з генсеком Альянсу з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО.

Президент розповідав про часову перспективу членства України у Північноатлантичному Альянсі.

“На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що у час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це”, – сказав глава держави у відеоролику, поширеному в його Telegram-каналі.

“Питання про НАТО, це – як правильно сказав генеральний секретар (Столтенберг – ред.) – питання більшості. А більшість – це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога”, – додав Зеленський.

Коли дійде до членства України в Альянсі, то питання сумісності з НАТО та рівня українських військових, вважає Зеленський, “ніхто не буде піднімати”.

Президент вважає, що однією із причин сьогоднішньої війни є те, що Україна не була до цього в Альянсі.

“Ще багато років тому був також відповідний скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами, у них був діалог. Вона робила все, щоби Україну не взяли не тільки в НАТО, а щоб в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації”, – зазначив президент.


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