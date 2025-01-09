Політика

Маск вивчає, як змістити Стармера з посади прем’єр-міністра Британії, – FT
9 Січня 2025 09:42
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Американський бізнесмен Ілон Маск / Фото: x/elonmusk
Американський бізнесмен Ілон Маск / Фото: x/elonmusk

Американський бізнесмен Ілон Маск приватно обговорює з союзниками, як змістити прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера із займаної посади до наступних виборів, які мають відбутися не пізніше 15 серпня 2029 року.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Financial Times.

Маск вивчає, як разом зі своїми союзниками може дестабілізувати лейбористський уряд Великої Британії крім агресивних постів у соцмережі X.

Маск вивчав, чи можна заручитися підтримкою альтернативних політичних рухів Великої Британії, зокрема, правопопулістської партії Reform UK Найджела Фаража, щоб змістити Стармера. Як вказує видання, Маск також шукає заміну Фаражу на посаді лідера партії.

В останні півроку, зазначає Financial Times, Ілон Маск часто критикував Кіра Стармера. У січні він зажадав, щоб у Великій Британії розслідували випадки грумінгу – сексуалізованої експлуатації дівчаток у кількох містах країни, якою займалися етнічні банди, що складаються переважно з пакистанців. 

Також Маск звинуватив Стармера, який раніше очолював Королівську прокурорську службу й опікувався питаннями насильства над дітьми, у тому, що він ігнорував звернення постраждалих та їхніх батьків. Стармер у відповідь заявив, що ті, хто поширює брехню і дезінформацію, зацікавлені не в жертвах злочинів, а в собі.


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