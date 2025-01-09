Суспільство

Росія атакувала Україну 70 ударними дронами: як спрацювала ППО
9 Січня 2025 09:13
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Знешкодження БпЛА у Сумській області / Фото: Нацполіція
Знешкодження БпЛА у Сумській області / Фото: Нацполіція

У ніч на 9 росіяни атакували Україну 70-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Військові підтверджують збиття 46-ти БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

  • За даними поліції Харківської області, у селі Нове Пекельне частково зруйновано господарську будівлю. Дістали поранень 42- та 67-річна жінки, їм надали медичну допомогу на місці.
  • На Черкащині внаслідок дронової атаки також є пошкодження житлових будинків. Минулось без потерпілих.
  • Над Сумщиною, як повідомили в ОВА, ППО збила 11 російських БпЛА. Про руйнування та постраждалих інформації немає.

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Росія атакувала Україну 70 ударними дронами: як спрацювала ППО
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