Росія атакувала Україну 70 ударними дронами: як спрацювала ППО

У ніч на 9 росіяни атакували Україну 70-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Військові підтверджують збиття 46-ти БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.
- За даними поліції Харківської області, у селі Нове Пекельне частково зруйновано господарську будівлю. Дістали поранень 42- та 67-річна жінки, їм надали медичну допомогу на місці.
- На Черкащині внаслідок дронової атаки також є пошкодження житлових будинків. Минулось без потерпілих.
- Над Сумщиною, як повідомили в ОВА, ППО збила 11 російських БпЛА. Про руйнування та постраждалих інформації немає.