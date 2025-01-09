Політика

Радники Трампа попередили данських чиновників про серйозність намірів щодо Гренландії, – CNN
9 Січня 2025 10:00
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Гренландія / Фото: Рixabay
Гренландія / Фото: Рixabay

Союзники і радники обраного президента США Дональда Трампа попереджають данських чиновників про серйозність його намірів щодо Гренландії, пише CNN з посиланням на джерела.

За словами одного високопоставленого данського чиновника, зараз “екосистема, що підтримує цю ідею, зовсім інша”, ніж у 2019 році, коли Трамп уперше висловився про купівлю Гренландії.

Reuters із посиланням на три джерела пише, що Трамп серйозно налаштований спробувати роздобути Гренландію – як для розширення сфери впливу Америки в Західній півкулі, так і для закріплення своєї спадщини.

Один зі співрозмовників агентства каже, що Трамп навряд чи застосує військову силу, але він серйозно налаштований використовувати інші засоби – наприклад, дипломатичний або економічний тиск на Данію. Ще один соратник Трампа розповів, що бачив список пріоритетів зовнішньої політики, складений після перемоги Трампа на виборах, один із пунктів якого називався: “Купівля Гренландії”.


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