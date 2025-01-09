The Financial Times: Ілон Маск загрожує європейській демократії

Європейські демократії зіткнулися з новою загрозою впливу і дезінформації в Інтернеті – не з боку автократій, таких як Росія, а з боку США, йдеться в редакційній статті The Financial Times.

Ілон Маск, власник Х і союзник Дональда Трампа, використовує свою платформу для очорнення неугодних йому лідерів і просування ультраправих поглядів і політиків. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг тим часом переходить до підходу в дусі Маска, який ставить “free speech” (свободу слова) вище незалежної перевірки фактів на своїх платформах Facebook і Instagram.

Європейські лідери можуть побоюватися, що якщо вони вступлять у конфлікт із цими американськими мільярдерами, намагаючись захистити свої демократії, то можуть зіткнутися з відплатою з боку самого Білого дому.

Влада, яку дає Маску величезне багатство і охоплення соціальних мереж, посилюється його близькістю до обраного президента США. Бос Х, схоже, має намір влаштовувати політичні скандали і за кордоном.

Поки що Цукерберг із Meta не використовує свої платформи для пропаганди власних або екстремістських поглядів. Але заміна незалежної перевірки фактів на модель “нотаток спільноти” Х – покладаючись на те, що користувачі позначатимуть дезінформацію – навіть у США викликає питання, чи буде контент належним чином контролюватися в інших країнах.

Відповідаючи Маску, демократичні лідери в Європі та інших країнах повинні уникати панічної реакції, яка грає йому на руку. Цього тижня Стармер взяв правильну ноту, заявивши, що “межа була перейдена” тими, хто поширює брехню і дезінформацію в мережі. Однак Маску вдалося визначити політичний порядок денний у Великій Британії, штучно повернувши старий скандал, хоч би яким шокуючим і беззаконним він був, у центр уваги.

Деяка обережність може бути виправдана і невпевненістю в тому, наскільки міцною виявиться дружба Маска і Трампа – у коаліції прихильників Трампа намітилися розколи. Розрив відносин дещо послабить вплив Маска – і зменшить ризики для політиків, які намагаються стримати його.

Проте європейські лідери мають ясно дати зрозуміти, що існують правила, за якими мають грати мережі Маска та Цукерберга.

Правила ЄС і Великої Британії далекі від досконалості. Обом юрисдикціям необхідно подбати, щоб регулювання технологій, як звинуватив цього тижня Цукерберг, не пригнічувало інновації.

Демократичні цінності Європи настільки фундаментальні, що її лідери не повинні ухилятися від дотримання правил, покликаних їх захищати, навіть якщо це загрожує конфліктом із босами Х або Meta, або з президентом США, який повернувся.