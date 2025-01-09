Суспільство

Курахове майже повністю окуповане, у місті залишаються близько 300 людей
9 Січня 2025 09:33
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Місто Курахове на мапі DeepState
Місто Курахове на мапі DeepState

Попри активні бойові дії в місті Курахове, Донецької області, приблизно 300 осіб відмовляються покидати свої домівки. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у телемарафоні.

“Що буде з цими людьми далі — ми не розуміємо. Звертаємося далі до людей тих населених пунктів, які наближені до лінії фронту — це дуже небезпечно”, — заявив Філашкін.

Крім Курахового, у Мирнограді залишаються близько 300 людей, у Торецьку — 126, а в Покровську — 7200.

6 січня міноборони РФ заявило про “повне захоплення” Курахового, але українські захисники звітують про активні бої в міській забудові.

У ранковому зведенні Генштаба ЗСУ повідомлялося, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 38 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового.


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