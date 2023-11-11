Україна посіла друге місце у Всесвітньому індексі благодійності

Благодійна організація Charities Aid Foundation опублікувала Всесвітній індекс благодійності (World Giving Index) за 2023 рік. Цей рейтинг, побудований на даних опитувань Gallup World Poll, показує, наскільки активно населення різних країн бере участь у благодійній діяльності.

У доповіді повідомляється, що для створення World Giving Index 2023 використовували дані 147 тисяч респондентів зі 142 країн світу, зібрані Gallup у 2022 році. Зокрема, автори рейтингу використали відповіді на три запитання:

жертвували ви гроші на благодійність минулого місяця,

чи допомагали ви незнайомій людині минулого місяця,

чи брали ви участь у волонтерській діяльності минулого місяця.

Найвище в рейтингу опинилася Індонезія, яка очолює його вже шостий рік поспіль. На другому місці – Україна, яка показала найбільше зростання, порівняно з результатами минулого року. На третьому місці – Кенія, на четвертому – Ліберія, на п’ятому – Сполучені Штати.

Також до десятки увійшли М’янма, Кувейт, Канада, Нігерія та Нова Зеландія.

У доповіді наголошується, що у 2022 році щонайменше 4,2 млрд осіб (близько 72% дорослого населення планети) хоч раз жертвували гроші, час чи допомагали незнайомим людям.

З країн, які раніше входили до СРСР, найвищими в рейтингу окрім України (2 місце) опинилися Таджикистан (24 місце), Киргизстан (34) та Узбекистан (36) – у кожній з цих країн 59-69% респондентів сказали, що хоча б раз допомогли незнайомій людині за минулий місяць.

Слідом йдуть Естонія (49-місце), Азербайджан (54), Латвія (90), Молдова (101), Росія (102), Грузія (104), Казахстан (107), Вірменія (122) та Литва (132).

Білорусь та Туркменістан у опитуваннях Gallup не брали участі.