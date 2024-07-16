Україна попередила Білорусь про наслідки через угоди з окупаційною владою Криму

Білорусь отримала від України попередження про наслідки підписання угод з окупаційною “владою” Криму, наголосивши, що це є демонстрацією визнання російської окупації півострова, який належить Україні.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга у Facebook

За словами Сибіги, українській стороні відомо щонайменше про сім договорів, які підписані регіонами та містами Білорусі з окупаційними “органами влади” в Криму.

Дипломат поінформував, що у червні місто Вітебськ та Вітебська область уклали “угоди” з окупаційною владою міст українського Криму – Сімферополя та Феодосії, а також “радою міністрів” і “міністерством культури та туризму” Криму та Сакським районом півострова.

Також був підписаний протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони Вітебськ – ТОТ Крим.

“Усі факти протиправних дій, які становлять загрозу суверенітету і територіальній цілісності України, чітко фіксуються правоохоронними органами нашої держави. Проводиться відповідне розслідування, за результатами якого причетні не залишаться безкарними і будуть притягнені до правової відповідальності”, – наголосив Сибіга.

Він зазначив, що посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких “документів”, стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень партнерами України.

“Кожна злочинна дія проти Української держави та її територіальної цілісності матиме наслідки для суб’єктів, які нехтують міжнародним правом”, – підкреслив представник МЗС.