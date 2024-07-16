Політика

Україна попередила Білорусь про наслідки через угоди з окупаційною владою Криму
16 Липня 2024 14:30
читать на русском →
білорусь, крим
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Білорусь отримала від України попередження про наслідки підписання угод з окупаційною “владою” Криму, наголосивши, що це є демонстрацією визнання російської окупації півострова, який належить Україні.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга у Facebook

За словами Сибіги, українській стороні відомо щонайменше про сім договорів, які підписані регіонами та містами Білорусі з окупаційними “органами влади” в Криму.

Дипломат поінформував, що у червні місто Вітебськ та Вітебська область уклали “угоди” з окупаційною владою міст українського Криму – Сімферополя та Феодосії, а також “радою міністрів” і “міністерством культури та туризму” Криму та Сакським районом півострова.

Також був підписаний протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони Вітебськ – ТОТ Крим.

“Усі факти протиправних дій, які становлять загрозу суверенітету і територіальній цілісності України, чітко фіксуються правоохоронними органами нашої держави. Проводиться відповідне розслідування, за результатами якого причетні не залишаться безкарними і будуть притягнені до правової відповідальності”, – наголосив Сибіга.

Він зазначив, що посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких “документів”, стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень партнерами України.

“Кожна злочинна дія проти Української держави та її територіальної цілісності матиме наслідки для  суб’єктів, які нехтують міжнародним правом”, – підкреслив представник МЗС.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
16 Липня 2024 17:51

Сили оборони уразили ворожий комплекс С-300 на тимчасово окупованій Донеччині
16 Липня 2024 17:17

Чехія вироблятиме в Україні штурмові гвинтівки та патрони
16 Липня 2024 15:46

Порошенко вніс заставу за ексрозвідника Червінського
16 Липня 2024 15:33

Ситуація на фронті, поповнення бригад і зброя: Зеленський провів Ставку
16 Липня 2024 15:04

ВР ухвалила закон про відміну переведення часу в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки