Україна почала переговори з Німеччиною щодо рішень про повернення біженців додому

Україна розпочала переговори з Німеччиною щодо підтримки повернення українських біженців додому. Про це заявив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка під час дискусії в ході Всесвітнього економічного форуму у Давосі у четвер, 18 січня, передає Укрінформ.

За його словами, країни Європи наразі змагаються за українців як кадровий ресурс. Вони докладають багато зусиль для того, щоб інтегрувати біженців у місцеве середовище.

Проте Україна прагне повернення своїх громадян, каже Качка. Партнери хочуть мати з нами «спільну політику в цій галузі».

Наразі Україна та Німеччина почали працювати над цим питанням. Але конкретного рішення не варто очікувати у цьому чи у наступному році, наголосив торговий представник України.

Він додав, що Україна може запропонувати біженцям житло, робочі місця та інфраструктуру, а німецька сторона своєю чергою — скерувати частину матеріальної допомоги на повернення українців додому.