Суспільство

Україна планує сформувати нові бригади з українців за кордоном, – ЗМІ
26 Серпня 2024 16:26
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мобілізація
Навчання українських військових за кордоном / Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб планує сформувати декілька нових механізованих бригад з українців, які проживають в Європі.

Про це повідомляє видання Ukrainian Military Pages з посиланням на власні джерела.

За дорученням Президента України, Генеральний штаб ЗСУ готується до формування військових частин за кордоном.

Видання отримало інформацію, що з них буде сформовано щонайменше дві нові механізовані бригади, які отримають 160-ті порядкові номери.

Основу нових підрозділів та офіцерський склад формуватиме в Україні, а більша частина особового складу, як очікується, буде набиратись через дипломатичні установи.

У подальшому ці військові частини мають вибути за кордон для подальшого формування на західних полігонах.

У виданні зазначили, що для рекрутингу може бути використано новий механізм мобілізації, який дозволить командирам військових частин призивати осіб без залучення ТЦК, що відсутні за кордоном.


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