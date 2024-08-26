Україна планує сформувати нові бригади з українців за кордоном, – ЗМІ

Генеральний штаб планує сформувати декілька нових механізованих бригад з українців, які проживають в Європі.

Про це повідомляє видання Ukrainian Military Pages з посиланням на власні джерела.

За дорученням Президента України, Генеральний штаб ЗСУ готується до формування військових частин за кордоном.

Видання отримало інформацію, що з них буде сформовано щонайменше дві нові механізовані бригади, які отримають 160-ті порядкові номери.

Основу нових підрозділів та офіцерський склад формуватиме в Україні, а більша частина особового складу, як очікується, буде набиратись через дипломатичні установи.

У подальшому ці військові частини мають вибути за кордон для подальшого формування на західних полігонах.

У виданні зазначили, що для рекрутингу може бути використано новий механізм мобілізації, який дозволить командирам військових частин призивати осіб без залучення ТЦК, що відсутні за кордоном.