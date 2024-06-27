Україна підписала безпекову угоду з ЄС та ще двома країнами

Україна підписала безпекові угоди з Євросоюзом, Естонією та Литвою. Угоди підписав президент Володимир Зеленський, який прибув з візитом до Брюсселя.

Попередній текст угоди з ЄС містив два основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує дев’ять пунктів, пише “Суспільне”.

підтримку у 50 мільярдів євро, закладені у бюджет ЄС на найближчі чотири роки в межах програми Ukraine Facility; гроші на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру; п’ять мільярдів — на зброю з Фонду допомоги Україні і прибутки від заморожених активів РФ.

перший розділ угоди сфокусований на довгостроковому забезпеченні військовою технікою, військовій підготовці й оборонній реформі, співпраці оборонних індустрій України та ЄС, кібербезпеці, обміні розвідданими тощо.

у другому розділі йдеться про «майбутнє України і її громадян у Євросоюзі», розмінування і відбудову, продовження підтримки біженців, збереження і посилення антиросійських санкцій, створення спецтрибуналу для політичної верхівки РФ тощо.

окремим розділом в угоді окреслений план дій у разі ймовірної агресії в майбутньому. Зокрема, йдеться про термінові консультації, які мають відбутися впродовж доби.

У 2023 році, на полях липневого саміту НАТО у Вільнюсі, лідери «Великої сімки» (G7) погодили Спільну декларацію про підтримку України. Країни зазначили, що кожна із них працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов’язаннями та домовленостями у сфері безпеки. Україна своєю чергою взяла на себе зобов’язання щодо реформ.

До цієї ініціативи долучилися понад 20 країн. Велика Британія стала першою країною, яка уклала остаточну угоду. Відтоді двосторонні угоди з Україною підписали ще майже два десятки країн.