Політика

Україна підписала безпекову угоду з Ісландією

31 Травня 2024 14:30
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україна, ісландія
Прапори України та Ісландії / Getty Images

31 травня Президент України та прем’єр-міністр Ісландії  у Стокгольмі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

За угодою, текст якої опублікований на сайті глави держави, Ісландія зобов’язалася надавати всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Україні, а також сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.

Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше Україні 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн доларів). 

Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження. Крім того, Ісландія буде співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.

Унікальність угоди полягає в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. 

Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у Збройних Силах.

Окремі розділи угоди стосуються підтримки української “формули миру”, санкцій проти РФ, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. 

Також ідеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.

Ісландія зобов’язується посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні.

Загалом Україна підписала вже чотирнадцять двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.


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