Україна переходить до боротьби за небо, — Зеленський в інтервʼю для FT

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України змінюється, а її ключовим напрямком стає боротьба за небо. Про це він сказав в інтервʼю Financial Times.

За словами Зеленського, українські військові змогли зупинити війну на полі бою, і лінія фронту зараз майже не рухається. Водночас Росія не може діяти на морі так, як планувала, тому вирішальним напрямком залишається повітряний простір.

“Ця війна змінюється. Сьогодні мир і перемога за тим, хто розумніший. Нам дуже складно, але наші бійці своїми життями зупинили війну на полі бою — контактну лінію. Війна йде, але фронт уже не рухається. Коли фронт майже не рухається і на морі ворог не може зайти, залишається небо”, — сказав президент.

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Зеленський наголосив, що зараз триває боротьба саме за небо. За його словами, це означає зміну пріоритетів війни, а Україна вже стала конкурентом у цій сфері.

Водночас президент назвав головною проблемою нестачу антибалістичних можливостей. Він зазначив, що Україна не мала відповідних програм і не отримала такої спадщини від СРСР, оскільки вона залишилася у Москві.

“У нас не було ядерної зброї, без якої ти не в цьому клубі. Ти в клубі тих, на кого можна напасти”, — заявив Зеленський.

Президент переконаний, що у боротьбі за небо переможе той, хто буде розумнішим. За його словами, якщо партнери не залишать Україну без фінансової підтримки, а українські військові втримають поле бою, тоді країна зможе далі боротися за повітряну перевагу.

“Небо і буде вирішальним в цій війні. Хто розумніший, той сильніший, і той переможе”, — сказав він.

Окремо Зеленський розповів про Кримську операцію України. За його словами, йдеться про deep strike та middle strike, які були спрямовані на уповільнення мілітаризації окупованого Росією півострова.

Президент зазначив, що Україна працювала по військових базах, складах, системах ППО, майданчиках, з яких злітають літаки, а також по логістиці. За його словами, українські сили перекрили логістику і взяли під контроль паливно-енергетичний комплекс.

“Ми показали, що таке операційно контролювати небо в конкретній точці, в конкретний час”, — сказав Зеленський.

Він додав, що до операцій у Криму Україна перейшла після ударів по Новоросійську та інших відповідних дій проти енергетичної і портової інфраструктури Росії. За словами президента, саме там РФ заробляє гроші на енергетиці, які потім витрачає на військові бази та виробництво.

Зеленський заявив, що російський бізнес починає розуміти: Росія не виграє війну. За його словами, росіяни втрачають час, гроші та надію на захоплення України.

Президент також наголосив на значенні далекобійних ударів по території РФ. За його словами, поки українські удари не діставали до Москви та Санкт-Петербурга, Володимир Путін сприймав війну як щось віддалене від Кремля.

“Коли наші дипстрайки не літали в Москву і Санкт-Петербург, Путін не дуже про це думав. Він розумів, що війна далеко від Кремля”, — сказав Зеленський.

Президент заявив, що удари по Москві, а також по Курській, Бєлгородській і Брянській областях змушують Путіна відчувати реальність війни.

“Коли в Москву буде прилітати не сто дронів, а тисяча і коли він це буде відчувати і бачити, йому будуть радити переїхати кудись за Урал. Це буде момент як нова сторінка на шляху до закінчення війни”, — сказав Зеленський.

За його словами, чим далі Путін буде від Москви, тим ближчим буде завершення війни і мир. Зеленський додав, що російський диктатор боїться за своє життя, так само як і російські еліти.

Президент наголосив, що Москва і Санкт-Петербург є ключовими містами, де живуть російські еліти і де ухвалюються рішення про вбивства українців.

Зеленський підкреслив, що далекобійні удари вже мають великий вплив, але над цим напрямком потрібно працювати постійно.

“Герої ті, хто на фронті. А ми всі — вся держава — повинні підносити снаряди. Якщо так буде, ми принесемо справедливий і сильний мир для України. Це і є перемога для нас”, — заявив президент.