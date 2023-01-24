Суспільство

Україна передала РФ список із 748 полонених поранених захисників для їхньої верифікації

24 Січня 2023 18:06
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Список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених українських захисників, які перебувають у полоні держави-агресора, передано російській стороні, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“У рамках досягнутих домовленостей українська делегація передала російській стороні список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які наразі перебувають у полоні держави-агресора, з метою їхньої верифікації, встановлення місця перебування і стану здоров’я”, – написав Лубінець у Telegram.

За його словами, результати перевірки цього списку, як і списку поранених російських військовополонених, наданого українській стороні, будуть предметом подальших переговорів.

Він також зазначив, що переданий до РФ список сформований на підставі даних, облікованих у відповідних реєстрах Національного інформаційного бюро та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, оскільки сам секретаріат уповноваженого окремого обліку військовополонених не здійснює.


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